Denuncien una agressió homòfoba per part d'una quinzena de persones a Cervera
La víctima presenta lesions renals i contusions a diferents parts del cos
Unes 150 persones s'han concentrat aquest dissabte a la tarda a la plaça Major de Cervera per condemnar una suposada agressió homòfoba a la ciutat la setmana passada i que va acabar amb ingrés hospitalari. La concentració ha estat organitzada per l'Ajuntament i altres entitats de la capital de la Segarra i s'ha fet la lectura d'un manifest.
Segons el document, els fets van passar el 31 de maig quan un grup de més de quinze persones van agredir físicament la víctima, la qual va requerir ingrés hospitalari per lesions renals i contusions a diferents parts del cos. Els concentrats també han mostrat el compromís "per seguir lluitant contra els prejudicis i brots de feixisme que cultiven missatges d'odi".
L'alcalde de Cervera, Jan Pomés, ha titllat "d'intolerable" qualsevol d'agressió en un municipi com Cervera "on es fomenta i es treballa per una societat democràtica lliure". En aquest sentit, Pomés ha explicat que la concentració d'aquest dissabte és una mostra de la fermesa dels cerverins per lluitar "per la població que volem". "La intolerància no té cabuda al nostre municipi", ha conclòs.