Paneque compara el "salt" necessari en energies renovables al que fa falta en habitatge
La consellera inaugura a Mollerussa les jornades de l’Associació Espanyola de Productors d’Energia Renovables
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha dit aquest dissabte que "multiplicar per 10" les energies renovables és un salt comparable al que fa falta en habitatge a Catalunya. "Significa un esforç tecnològic i econòmic colossal comparable al salt que hem de fer en habitatge per poder viure a un preu raonable", ha dit a Mollerussa en obrir les jornades de l’Associació Espanyola de Productors d’Energia Renovables (Anpier).
Ha explicat que una de les seues primeres accions com a consellera va ser insistir a començar el canvi energètic, perquè Catalunya "no podia importar en línies de Molta Alta Tensió l’energia que podia obtenir sola".
"Ens aportarà suficiència"
També ha destacat que la tensió geoestratègica al món està relacionada amb la competència per les energies: "El salt endavant en renovables i la construcció del model net català ens aportarà suficiència o independència en l’àmbit econòmic". Ha destacat que el Govern ha aprovat aquesta setmana el decret llei, pendent de validació al Parlament, per agilitzar les renovables i el desplegament de les noves tecnologies en bateries.
Durant el seu discurs ha recordat que aviat acabarà la segona fase d’estudis de transició energètica en Planificació de la Xarxa Elèctrica i ha afegit que "el Ministeri tindrà en compte les al·legacions de Catalunya en l’inici de la tercera fase". Al repassar projectes en marxa, com el Plemcat, el Plater i també "el macroprojecte dels microprojectes: desencallar els 200 projectes solars de menys de 5MW, sobre el qual ha avançat que en les properes setmanes treballaran en un decret per facilitar el seu desplegament immediat.