EDUCACIÓ
Sis empreses apadrinen robots a Agramunt creats per 220 alumnes
Primera mostra del projecte La Llavor, que va començar a la capital del Sió fa tres cursos. Amb l’objectiu de captar talent i expandir coneixement
Uns 180 alumnes de cinquè i sisè de Primària de les escoles Macià Companys i Mare de Déu del Socós i de primer d’ESO de l’institut Ribera del Sió d’Agramunt van mostrar ahir les seues creacions robòtiques en el marc de la primera mostra de robòtica vinculada al projecte educatiu La Llavor impulsat per bonÀrea a Guissona del qual la capital del Sió forma part des de fa tres cursos. L’alumnat va presentar els robots que ha dissenyat i programat a classe, entre els quals hi havia carretons elevadors, una batedora industrial, una nòria, bàscules, una cadena d’elaboració o una nova ciutat (vegeu el desglossament).
L’alcaldessa, Sílvia Fernàndez, va afirmar que “aquesta primera mostra de robòtica és un reflex del treball i l’evolució que s’ha fet en els últims tres cursos escolars en aquest àmbit”. Va afegir que “la mostra serveix per mostrar el treball a altres alumnes, a la comunitat educativa i a les sis empreses locals que col·laboren en el projecte”, que són Grupo Consist, Torrons Vicens, Indústries Jové Balasch, Copiral, Rotecna i Maquinària Triginer. L’alcaldessa d’Agramunt va dir que l’objectiu final és “captar talent i expandir coneixement”. Per la seua part, la regidora d’Educació, Mònica Marquilles, va destacar que es tracta d’un projecte “transversal i inclusiu”, perquè arriba a tot l’alumnat, i va avançar que preveuen ampliar-lo a altres cursos ja que Educació recentment ha incorporat la robòtica al currículum. Ara es beneficien de La Llavor uns 220 estudiants de cinquè de Primària a segon d’ESO.
Construeixen una nova ciutat amb recursos limitats
L’alumnat de 1r d’ESO de l’institut Ribera del Sió va presentar el projecte Recomençar en el qual han construït una nova ciutat al “quedar destruïda” l’anterior. Dirigits pel professor de tecnologia Bernat Solé, l’alumnat va comptar amb recursos limitats de manera que va haver de pensar molt bé com fabricava els habitatges i per quins equipaments apostava o a quins renunciava. Així mateix, va habilitar transport públic (tren i bus) perquè no hi havia prou espai per a tants cotxes. El projecte Recomençar també forma part del programa experimental FAIG. Per a l’alumnat és un projecte “molt enriquidor” perquè, “a més d’aprendre robòtica, hem hagut de decidir conjuntament i prioritzar allò més important”, va dir Solé.