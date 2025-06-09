Casa Palanca de Tor celebra el naixement de 24 poltres
El ramat d'eugues ubicat a Baro ha tingut una temporada de cria excepcional, mentre continua la tradició de la transhumància a peu entre el Pallars Sobirà i el Jussà
El ramat d'eugues que Casa Palanca de Tor manté a la localitat de Baro ha viscut una temporada de cria excepcional amb el naixement de 24 poltres. Aquest fet destaca per l'èxit reproductiu, ja que pràcticament la totalitat de les femelles han criat. Sota el càrrec de Pablo Moreno, hereu de Casa palanca, aquests animals solen pujar a les pastures del nucli d'Alins a principis d'aquest mes, seguint el cicle estacional tradicional del Pirineu.
La transhumància d'aquests cavalls continua realitzant-se a peu, preservant una tradició cada cop menys freqüent a Catalunya. Els equins de Casa Palanca passen l'estiu a Tor, al Pallars Sobirà, i durant l'hivern es traslladen cap a Sant Martí de Canals, al Pallars Jussà. El recorregut de 75 quilòmetres que separa aquestes dues poblacions es fa en diverses etapes per no esgotar els animals. Recentment han completat el tram de Baro a Gerri de la Sal, fins a finalitzar el trajecte arribant a Conca de Dalt.
El pas de prop de dos-cents animals pels pobles genera expectació entre els veïns, poc habituats a veure un contingent tan nombrós. Durant el recorregut, els cavalls utilitzen camins antics o vorals amples per facilitar la circulació dels vehicles i evitar retencions. Els Mossos d'Esquadra col·laboren en aquesta convivència, aturant momentàniament els conductors durant el pas dels animals.
Un cicle estacional ben definit
Aquest trajecte es repeteix dues vegades l'any: a finals de la primavera, quan els animals pugen a la muntanya cercant pastures fresques, i al novembre, quan baixen per passar l'hivern lluny de la neu. Tot i que molts ramaders encara pugen els seus animals a les pastures d'estiu, cada cop són menys els qui mantenen la transhumància a peu, optant majoritàriament pel transport en camions.
La sort somriu a Casa Palanca
Recentment Pablo Moreno, un dels hereus de Tor de Casa Palanca, va ser premiat amb part del tercer premi de la Loteria de Nadal. Va adquirir cinc dècims del número 11840, premiat amb 50.000 euros per dècim, al restaurant Can Mariano de Baro. Aquest establiment, conegut per ser un dels escenaris de la sèrie "Tor" i punt de trobada entre el periodista Carles Porta i Jordi Riba "el Palanca", va distribuir quinze sèries del número premiat.
La propietària del restaurant, Maria Pilar Devissa, i el seu marit, Josep Anton Picolo, van expressar la seva alegria per haver repartit sort entre clients i treballadors: "És un lloc de pas i, encara que molts clients són fixos, sabem també que l'han comprat motoristes i gent que ens visita habitualment. També als treballadors de la casa els ha tocat un pessic".