Ordeig espera signar enguany el conveni per modernitzar el canal d'Urgell amb el "desig" que les obres comencin el 2026
L'Urgell i Agricultura es reuneixen per tractar la sobrepoblació de conills, la modernització del reg i les pedregades
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha reafirmat aquest dilluns a Tàrrega l'objectiu de tancar aquest 2025 el conveni per a la modernització del canal d'Urgell. Ha indicat que les negociacions a tres bandes, entre el ministeri d'Agricultura, el Govern i els regants, avancen a "bon ritme". "Continuem mantenint el compromís de signar aquest conveni el 2025 si totes les parts hi estan d'acord, que sembla que tot avança a bon ritme", ha expressat, i ha afegit que el seu "desig seria que les obres poguessin començar el 2026". Ordeig ho ha dit abans de la reunió que ha mantingut amb el consell comarcal de l'Urgell per abordar temes com la sobrepoblació de conills, la modernització del reg i els danys de les pedregades de la primavera.
Sobre la modernització del canal d'Urgell, el conseller Ordeig ha indicat que és una obra "que no pot esperar més", ja que els regs que no es modernitzin "difícilment podran regar" en l'actual context de canvi climàtic. Per la seva banda, el president del consell comarcal de l'Urgell, José Luis Marín, ha dit que la infraestructura hidràulica està en un estat d'"obsolescència tècnica".
Precisament, el president de l'Urgell va demanar una reunió amb el conseller per tractar temes que, com és el cas del canal d'Urgell, preocupen la pagesia de la comarca. Una altra de les qüestions que s'han tractat són les mesures per frenar la sobrepoblació de conills. El president de l'Urgell, ha explicat que demanen ajuts directes per la pagesia, ajuts per instal·lar mesures de protecció i tancaments perimetrals i "més cohesió" amb Forestal Catalana perquè reprenguin les batudes nocturnes a la comarca.
Ordeig ha remarcat que la sobrepoblació de fauna cinegètica "és un problema que ha vingut per quedar-se" i ha indicat que des de fa just una setmana el Departament ha posat en marxa el nou Pla de Control Poblacional (PCP) que defineix actuacions concretes a cada zona en funció del nombre d'animals detectats.
Finalment, consell comarcal i Agricultura també han parlat dels ajuts per fer front als danys que han causat les pedregades dels mesos d'abril i maig. Ordeig ha recordat que aquest any el Departament ha duplicat de 15 a 30 milions d'euros el pressupost que destina a les ajudes a l'assegurança agrària, i ha afegit que en les pròximes setmanes convocaran la taula agrària per definir els mòduls de les ajudes. També ha remarcat la importància d'assegurar els cultius i de finançar les malles antipedra, davant dels temporals derivats del canvi climàtic.