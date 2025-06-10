Un detingut a Aitona per robar en un magatzem agrícola a la carretera de Llardecans
Els Mossos el van interceptar després que el sistema de videovigilància alertés del robatori; pretenia endur-se motors, eines i cablejat elèctric
Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest dilluns a Aitona un home que va entrar a robar en un magatzem agrícola situat a la carretera de Llardecans. Els fets van passar quan faltaven 5 minuts per a la una de la matinada i l’alerta es va donar gràcies al sistema de videovigilància que hi ha instal·lat al magatzem. Segons la policia, l’home hi va accedir després de forçar el cadenat i se’n volia endur dos motors, una motoserra, un tallador de gespa i cablejat elèctric, entre altres objectes. Quan l’assaltant va detectar la presència policial, va sortir corrents amb la intenció de fugir. Poc després, els agents van interceptar l’home i el van detenir com a suposat autor d’un delicte de robatori amb força.
El detingut, amb antecedents, passarà aquest dimarts a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.