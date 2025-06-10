Fins a 60 nacionalitats conviuen a la Seu, amb un 20% de població estrangera
La població estrangera representa el 20% del total de veïns de la capital de l’Alt Urgell (13.320) segons dades actualitzades del padró municipal, mentre que els de nacionalitat espanyola sumen el 80% restant. Per nacionalitats, les persones procedents de Colòmbia, amb 615 veïns (4,62%), ocupen el primer lloc, seguides de Portugal, amb 334 veïns (2,51%), el Perú amb 270 persones (2,03%), el Marroc amb 247 veïns (1,85%) i l’Argentina, amb 176 veïns (1,32%). A la ciutat conviuen 60 nacionalitats. Del mateix balanç es desprèn que des de l’1 de gener fins ahir s’havien empadronat 564 persones noves, la qual cosa representa una mitjana de més de 100 veïns nous al mes.
Precisament per celebrar aquesta diversitat, la Seu es va omplir diumenge de colors, sabors i ritmes del món per a la celebració de la segona Mostra Intercultural, una jornada festiva i reivindicativa al passeig Joan Brudieu. La jornada va comptar amb tallers, actuacions en viu, exhibicions de dansa i degustacions de menjars típics d’aquests països. El regidor de Solidaritat i Cooperació, Jordi Mas, va valorar l’èxit de la jornada i va destacar que la iniciativa es converteix “en un espai de convivència i interacció” entre nouvinguts i veïns.