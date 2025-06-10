AIGÜES
Ja hi ha possible data per iniciar l’ompliment de l'embassament de L'Albagés
Sempre que els pantans del Segre es mantinguin amb prou reserves d’aigua
L’embassament de l’Albagés podria iniciar l’ompliment aquest estiu si els pantans del Segre es mantenen amb prou reserves d’aigua. La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre va concretar aquest dilluns que després de la jornada prevista per al dia 19 d’aquest mes “en què s’informarà els alcaldes de municipis afectats sobre l’operativitat del pla d’emergència” i “una vegada firmades les actes, es donarà per implantat el pla d’emergència, començant a partir d’aquell moment la fase d’ompliment, condicionat per descomptat al fet que existeixin excedents per derivar des del canal Segarra-Garrigues”.
Actualment, els pantans d’Oliana i Rialb es troben al 95% i al 99% de la seua capacitat, amb 80 i 399 hectòmetres cúbics d’aigua. A més, durant el desglaç i coincidint amb els treballs de recerca i reparació d’una filtració d’aigua a la presa de Rialb, l’embassament va deixar anar durant setmanes uns 7 hectòmetres cúbics d’aigua cada dia. Tanmateix, els usuaris es troben actualment en plena campanya de regadiu, la qual cosa podria generar algunes reticències per a l’ompliment de l’Albagés especialment per part dels del Canal d’Urgell. En canvi, els del Segarra-Garrigues han criticat en diverses ocasions que no s’utilitzés l’aigua alliberada per omplir el pantà de cua del canal, situat al curs del riu Set.
L’Albagés té capacitat per emmagatzemar uns 83 hectòmetres cúbics d’aigua i el pla d’emergència afecta un total de 18 municipis, entre els quals dos d’Aragó.
Les proves de càrrega duraran de dos a tres anys
L’ompliment de l’Albagés donarà pas a un procés que inclourà maniobres d’ascens i descens del nivell de l’aigua per provar la resistència del dic i del terreny que es prolongaran de dos a tres anys. En paral·lel, durant els últims dies els veïns de municipis afectats pel pla d’autoprotecció han rebut informació sobre això. Es tracta de l’Albagés, Aspa, el Cogul i Alfés; Lleida, Albatàrrec, Sunyer, Montoliu, Sudanell, Alcarràs, Torres, Soses, Seròs, Aitona, Massalcoreig, la Granja, Torrent i Mequinensa, aquests dos a la Franja.