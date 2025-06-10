INFRAESTRUCTURES
Primer pas per desdoblar la via que uneix Saragossa, Lleida i la costa
Transports adjudica l’estudi informatiu, que se suma al projecte de l’autopista ferroviària en aquesta línia. Per impulsar el trànsit ferroviari de mercaderies
El Govern central ha fet el primer pas per desdoblar amb una segona via la línia ferroviària que ara enllaça Saragossa amb Lleida i aquesta, a través de la Plana-Picamoixons, amb els ports de Barcelona i de Lleida. Aquesta proposta se suma al projecte en marxa de l’autopista ferroviària, que preveu condicionar la línia actual per al transport de caixes de camions.
El ministeri de Transports ha adjudicat a l’UTE formada per les consultores Prointec i TRN Táryet, per 2,3 milions d’euros i amb un termini d’execució de 36 mesos, l’estudi de “definició i anàlisi” de l’“increment de la capacitat i la connexió ferroviària” entre Saragossa, Lleida i els ports de Barcelona i Tarragona per la Plana-Picamoixons i Sant Vicenç de Calders.
La memòria de la licitació, avançada per Heraldo de Aragón, assenyala que l’actual sistema de connexió de Saragossa amb la Mediterrània contempla una doble ruta de mercaderies d’anada al mar per Lleida i de tornada a l’interior per Casp a què s’afegeix la de diversos trens de viatgers diaris en tots dos sentits i les de “mercaderies amb origen o destinació en algun punt intermedi”.
Aquest trànsit deixa “bastant limitada” la capacitat d’aquestes línies “per absorbir tant els trànsits actuals com possibles augments futurs”, les principals fonts del qual seran a mitjà termini el reforç del corredor Algesires-Madrid-Saragossa, l’entrada en servei de plataformes logístiques com Ponentia a Tamarit i l’ampliació d’altres com la saragossana Plaza i, a llarg terme, l’obertura de Torreblanca a Lleida i la posada en marxa de la travessia central del Pirineu.
En aquest escenari, assenyala el document, “es fa necessari adaptar aquestes línies per a la implementació d’un futur trànsit d’autopista ferroviàries”, a la qual cosa s’afegeix “la necessitat d’avançar en la duplicació i adaptació als paràmetres d’autopista ferroviària d’un dels dos itineraris”, que seria el que passa per Lleida.
L’autopista ferroviària carrega en vagons tràilers de carretera o semiremolcs, cosa que en el cas de la via de Lleida requereix adequar els gàlibs de sis túnels i de setze passos superiors.
Fondarella i Adif es donen 2 anys per eliminar dos passos a nivell
El conveni subscrit per l’ajuntament de Fondarella i l’empresa pública d’infraestructures ferroviàries Adif contempla un termini de dos anys, el que ve i el següent, per executar la supressió dels dos passos a nivell de la via de ferrocarril en aquesta localitat del Pla d’Urgell. La programació de les inversions contempla que Adif invertirà 401.011 euros el 2026 i uns altres 401.011 el 2027 en les obres d’eliminació, mentre que el consistori ha d’emprendre aquest any les expropiacions dels terrenys afectats, valorades inicialment en 145.000 euros. La primera xifra té l’IVA inclòs i la segona, no.
Els dos passos a nivell es troben al camí que uneix la localitat amb Mollerussa. Aquest acord contempla l’execució de dos camins d’enllaç i d’un altre que donarà continuïtat al carrer de Sebastià Simó cap al punt on se salvarà la via.