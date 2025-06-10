Queixes per la reforma de l’N-260 a Castellciutat
La nova senyalització prohibeix girar a l’esquerra. Veïns i empresaris de la zona diuen que hi dificulta l’accés
Veïns i empreses de la zona oest del municipi de Castellciutat han denunciat públicament el canvi de senyalització que ha aplicat el ministeri de Transports amb les obres de pavimentació de la carretera N-260 al seu pas pel nucli. L’actuació ha inclòs la prohibició de fer girs a l’esquerra després de pintar, en tot el tram de la via, una línia contínua. El canvi obliga veïns, empreses, i clients de les empreses, a anar a buscar el canvi de sentit al polígon industrial o a la rotonda de l’Hotel El Castell.
El grup municipal de Junts X la Seu ha fet arribar aquestes queixes a l’equip de govern (Compromís), que assegura que ha sol·licitat a Carreteres de l’Estat que rectifiqui aquesta part del projecte. L’Estat ha instal·lat també un senyal que recorda l’obligatorietat de girar cap a la dreta en el moment d’incorporar-se a la nacional. Abans de la renovació del paviment, la via comptava amb trams de línia discontínua. El portaveu de Junts, Jordi Fàbrega, va valorar positivament la millora de l’asfalt però va afegir que “la línia contínua total perjudica les empreses d’aquesta zona del polígon, l’Hotel La Seu i els seus clients”. L’alcalde, Joan Barrera, ha sol·licitat a la direcció general de Carreteres que la línia contínua “tingui diverses incorporacions” per facilitar l’accés dels veïns i l’activitat de les empreses. Els responsables de l’establiment hoteler de la zona han fet la mateixa petició.