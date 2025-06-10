El Sant Hospital es posa al dia
Els pacients estrenen el renovat Hospital de Dia i les habitacions del sociosanitari tenen ara bany privat. En la segona fase de les obres queda restringit un dels dos accessos
La primera fase de les obres d’ampliació i millora de les àrees de la residència assistida i del centre sociosanitari de la Fundació Sant Hospital (FSH) ha acabat i els pacients d’una de les àrees han estat traslladats i han estrenat instal·lacions. Destaca la reforma de les habitacions del sociosanitari, que han permès disposar de banys adaptats en totes i mobiliari renovat.
La primera fase de la reforma, que va començar fa un any, també ha comptat amb la renovació de l’Hospital de Dia i l’ampliació de les places i horaris. La directora d’Infermeria, Cristina Aguar, va explicar ahir que la capacitat ha passat de sis a vuit pacients i que l’horari s’ha ampliat a tots els dies de dilluns a divendres. “Ara tota la preparació quirúrgica de les cirurgies sense ingrés es fa aquí, amb acompanyants en tot moment, i el pacient ho valora molt bé”.
A la segona planta ha quedat habilitat també un espai de coworking per als professionals mèdics de la FSH. Aquí disposen de 25 punts de treball simultani que poden utilitzar en qualsevol moment del dia per fer els registres dels pacients, entre d’altres. Aguar va explicar que fins ara els professionals tenien despatxos repartits per tot el centre.
Els nous treballs es focalitzen en la segona i tercera plantes del centre mèdic. A l’acabar la segona fase de l’actuació, prevista per a finals d’aquest any, la residència guanyarà deu places i passarà de catorze a vint-i-quatre. Les obres afecten des de la setmana passada l’accés des de la plaça Soldevila, que ha quedat restringit per motius de seguretat.
Aquesta obra suposa una inversió de 4,7 milions d’euros i compta amb finançament Next Generation, de la Diputació, que aporta 3 milions, i de fons propis de la FSH.