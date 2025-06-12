La despoblació estanca el cens d’escolars per sota del miler
La comarca porta gairebé un lustre per sota d’aquest nivell, des que va acabar el curs 2019-2020. La minva d’alumnes de Primària és una mica menys acusada que la que es dona en el conjunt del cens
El cens d’alumnes de Primària de la xarxa educativa de la comarca de les Garrigues s’ha estancat per sota del miler, un nivell que va perdre per última vegada en el curs 2020-2021 i que no té aparences de recuperar a mitjà termini, vistes les xifres que recullen l’estudi Les escoles rurals, el quart treball de les Càtedra d’Estudis Socioeconòmics i Despoblació del Territori Rural de la UdL i l’evolució que recull l’Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya) tant per a la població escolar com per al conjunt de la demografia. L’última xifra oficial se situa en 974 (curs 2022-2023).
Amb tot, el descens que ha experimentat el nombre de nens de les Garrigues que es troben en aquella fase de la formació educativa resulta menor que el que es dona en el conjunt de la població, amb una pèrdua del 5% en el primer cas en el decenni transcorregut entre 2013 i 2023 i una altra del 5,85% en el segon per a aquell mateix període.
La xifra més elevada del que va de segle són els 1.015 escolars de Primària del curs 2012-2013, la qual, d’altra banda, reflectia un notable augment, del 23%, davant el registre de deu anys abans.
Part de l’augment de les dècades anteriors i de l’alentiment d’ara es deu a l’arribada a la comarca de població d’origen migrant, amb unes taxes de fecunditat i de natalitat que resulten netament superiors a les que presenta la població autòctona.
Les Garrigues es consolida d’aquesta manera com l’única de les comarques del pla de Lleida en la qual no s’arriba al miler d’alumnes en l’etapa de Primària, una xifra que sí que supera l’Alt Urgell (1.082) al Pirineu i de la qual no s’allunya gaire l’Aran, que arriba als 925.
En més de la meitat dels pobles tenen el suport d’una ZER
Les escoles de Primària de més de la meitat dels municipis de les Garrigues, 14 de 24, estan integrades en una ZER o Zona Escolar Rural, un format que permet a diversos centres disposar del suport de professorat d’especialitats com Música o Idiomes, entre altres, a les quals els seus alumnes no tindrien accés per l’escassa entitat dels centres. També els permet desplegar projectes educatius que les escoles no podrien emprendre per separat. Les cinc ZER de les Garrigues són Elaia, amb la seu a la Granadella; Garrigues Altes, a Juncosa; Pedrera, a l’Espluga Calba; Riu Set, a Vinaixa, i Vall de l’Aranyò, a Castelldans.
Un de cada quatre estudiants ha de sortir del seu poble
La quarta part dels alumnes de Primària i de Secundària de les Garrigues es veuen obligats a desplaçar-se a altres localitats per no poder seguir els estudis on resideixen, segons indica l’encreuament de les dades del nombre d’escolars i el d’usuaris de les rutes de transport, de les quals n’hi ha operatives 23 a la comarca. La taxa, amb 480 estudiants de Primària i de Secundària d’un total de 1.944 en aquesta situació, arriba al 24,6%. Només es veu superada a la demarcació de Lleida per la que es dona en tres comarques de la muntanya: el Pallars Jussà, amb un 24,7%; l’Alta Ribagorça, amb un 25,6%, i el Pallars Sobirà, amb un 50,7%.