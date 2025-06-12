Intervenen 600 puros de contraban a un conductor que venia d'Andorra
Els cigars, de gran qualitat, estan valorats en uns 15.200 euros
La Guàrdia Civil va intervenir dissabte passat, dia 7 de juny, un total de 605 puros a la duana de la Farga de Moles, a Les Valls de Valira. Segons ha explicat el cos, es tracta de cigars de gran qualitat amb un valor estimat de 15.215,40 euros.
Els fets van passar cap a dos quarts de tres de la tarda quan un vehicle, provinent d'Andorra, va accedir a la duana pel carril verd de 'res a declarar'. Els agents van donar un cop d'ull al vehicle i van observar que a la part posterior hi havia una maleta, dins la qual hi van trobar els cigars.
La Guàrdia Civil va detenir el conductor per un presumpte delicte de contraban i va intervenir els puros, els quals han quedat a disposició de l'autoritat judicial.