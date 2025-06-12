Mural reivindicatiu a l’Espluga Calba
Diversos alumnes de l’escola de l’Espluga Calba col·laboren en la pintura del mural
“L’escola rural floreix entre arbres i somnis”, es pot llegir al mural reivindicatiu que en els últims dies han pintat al seu pati els alumnes de l’escola Porcel de Cervera, de l’Espluga Calba.
És una iniciativa de l’AFA (Associació de Familiars d’Alumnes) amb la direcció de Solaç Centre d’Expressió Artística, de Mollerussa.“Creiem que els avantatges d’una escola rural són molts”, assenyala l’AFA en un comunicat, en el qual reivindiquen aquest tipus de centres.
“L’escola és una estructura bàsica per arrelar els nens al poble”, van indicar fonts de l’ajuntament, que vol potenciar-ne el funcionament. Hi ha un total de vint nens entre la guarderia i l’escola.