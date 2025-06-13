Arranquen les obres de rehabilitació dels pisos dels mestres
L’ajuntament dels Plans de Sió ha iniciat les obres de rehabilitació dels dos pisos dels mestres d’Hostafrancs ubicats a la plaça Jordi Cuixart, al costat de les antigues escoles.
Segons l’alcalde, Xavier Pintó, els pisos s’havien llogat de forma puntual per a alguns veïns que anaven a estiuejar al poble “però eren molt vells i estaven en molt mal estat”. La intenció del consistori és rehabilitar-los de forma integral i que es puguin llogar a gent jove que vulgui establir-se al municipi. Tot i així, també podrien acollir famílies amb fills, ja que són pisos amb tres habitacions en els quals poden viure entre quatre o cinc persones.
Pintó va assegurar que al municipi hi ha molt poca oferta d’habitatge, sobretot de lloguer, i hi ha molta demanda. L’edil va explicar que hi ha moltes cases buides, però que no es troben en venda ni en lloguer. “Som molt a prop de Guissona, on tampoc no hi ha habitatge, i per això tenim tanta demanda.”
Després de la instal·lació de la xarxa de fibra òptica i des de la pandèmia el municipi va incrementar el padró en uns 40 habitants i actualment compta amb 570. L’actuació tindrà un cost de 200.000 euros i en part estarà finançada per la Diputació i la Generalitat de Catalunya.