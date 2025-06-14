Dos homes de 25 i 52 anys amb antecedents, els detinguts per l’agressió homòfoba de Cervera
La víctima, de 24 anys, va patir lesions greus i va estar hospitalitzada
Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir dos homes, de 25 i 52 anys, per l’agressió homòfoba a un jove el passat 31 de maig a Cervera. Tal com va explicar la víctima, es trobava a l’exterior d’una discoteca de la localitat i va notar que la seua presència molestava un grup de joves que li van proferir insults homòfobs com “Marica de merda, et mataré.”
Finalment, dos individus el van agredir a la sortida d’un altre bar al qual havia acudit per poder sol·licitar ajuda. Fonts policials van assenyalar que el principal agressor havia estat denunciat penalment.
El primer informe assenyalava que la víctima presentava lesions lleus. Tanmateix, aquesta va presentar dijous una ampliació de la denúncia amb un altre informe en el qual mostrava que havia hagut de ser hospitalitzat durant una setmana per lesions renals.
Segons les mateixes fonts, això ja es tracta d’un delicte greu, per la qual cosa els Mossos van arrestar aquest individu i un altre que presumptament també va participar en l’agressió. Tots dos estan acusats dels delictes de lesions, amenaces i un altre contra l’exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques.
Els dos arrestats compten amb antecedents per altres fets. L’agressió va treure al carrer més de 150 persones que es van manifestar a Cervera dissabte passat per mostrar el seu rebuig a aquest atac homòfob.