DENÚNCIA
Colpidor relat de l’agressió homòfoba de Cervera: “Eren quinze, em podrien haver matat”
La víctima, de 24 anys, va decidir explicar-la públicament ahir i va animar els testimonis a declarar davant la justícia per acabar amb aquests atacs. Ha estat hospitalitzat una setmana per lesions renals
Joan Tamarit, el jove de 24 anys de Cervera que ha estat hospitalitzat durant una setmana amb lesions renals i contusions per tot el cos després de patir una brutal agressió homòfoba a la capital de la Segarra el 31 de maig passat, va oferir ahir un colpidor relat de l’atac en una entrevista a RAC1: “Em podrien haver matat o haver-me destrossat completament la vida.”
Comarques
Concentració a Cervera en contra de l’homofòbia
CARMINA MARSIÑACH
Va explicar que a l’exterior d’una discoteca de la localitat va notar que la seua presència molestava a un grup de joves que li van proferir insults homòfobs com “marica de merda, et mataré”. Fins que es va adonar que tenien ganes de pegar-li. “Un d’ells es va treure la samarreta i es va plantar davant meu dient-me: pega’m, pega’m.” Posteriorment, un grup “organitzat” anava cap a ell per agredir-lo. Llavors, amb una amiga, van pujar a un cotxe i es van dirigir a un bar pròxim a la discoteca.
El Joan no portava mòbil perquè feia uns dies que se li havia trencat la pantalla i van demanar ajuda al cambrer per trucar a la policia. “Ens van dir que no.” Tampoc no els va ajudar ningú dels que hi havia al local. Al voltant de les sis del matí, el grup de quinze persones que volia agredir-lo l’esperava a l’exterior del bar.
“La meua amiga va sortir a fora per demanar-los que marxessin i van estar a punt d’agredir-la”, va dir, i va assegurar que ella tampoc no havia pogut trucar als Mossos perquè no li haurien deixat treure el mòbil. Quan van intentar sortir per pujar al cotxe, el Joan va veure que seria impossible i es va posar a córrer, però dos homes el van atrapar i van començar a donar-li cops al cap i al cos.
“Fins que vaig aconseguir fugir i arribar a la comissaria dels Mossos corrent.” La lesió més greu que va patir a la pallissa va ser al ronyó, on tenia una hemorràgia. “Tan sols tinc un ronyó perquè l’altre me’l van treure de petit per un càncer”, va dir. Ara haurà de fer repòs fins que cicatritzi la ferida.
El Joan és de Cervera, però feia anys que estava a Barcelona. “Pensava que tenia tot el dret d’expressar-me lliurement i de ser jo, sense que ningú em faltés al respecte (...) Només pots ser homosexual a Cervera si no crides gaire l’atenció”, va lamentar.
Un dels agressors també hauria atacat un altre noi homosexual aquella mateixa nit dins de la discoteca. “Jo no els coneixia (...) però es veu que acostumen a causar problemes” i la policia ja sap qui són, va explicar. El Joan va dir estar enfadat amb la ciutadania de Cervera per permetre que aquesta gent faci el que li doni la gana i no posar límits. El jove ha denunciat l’agressió davant dels Mossos i anima els testimonis a explicar el que va passar davant la justícia. Espera que la justícia “demostri que la meua vida val alguna cosa”, va concloure.
La família d’aquest jove està horroritzada, però recalca que des del primer moment li han donat suport.
La Paeria es compromet a lluitar contra l’homofòbia
L’alcalde, Jan Pomés, va reiterar ahir que la Paeria està compromesa a erradicar l’homofòbia. “És un treball molt difícil (...) però hem de lluitar perquè en aquest municipi tothom es pugui expressar tal com és i no s’hagi d’amagar.” Per això, estan analitzant quines accions de prevenció i pedagogia poden emprendre.
“No tenim una vareta màgica per solucionar-lo, és una qüestió de fons que hem de treballar bé, estratègicament”, va assegurar, i va dir que aquests fets no es poden tolerar al segle XXI i que a Cervera no han de tenir cabuda aquestes actituds. Per això considera imprescindible treballar de forma conjunta amb la comunitat educativa i altres administracions. “És un tema que m’afecta perquè també l’he viscut personalment”, va afirmar.