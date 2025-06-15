Un jugador de waterpolo pateix un col·lapse a Balaguer
Una possible aturada cardíaca durant una competició ahir a la tarda. El torneig va ser suspès a causa de l’incident.
El Club Waterpolo Balaguer es va veure obligat a suspendre ahir un torneig que s’estava disputant a la piscina municipal després d’un greu incident sanitari. Un membre del conjunt local va patir un col·lapse sobtat a mitja tarda, fet que es presumeix que hauria pogut ser conseqüència d’una parada cardiorespiratòria, malgrat que les autoritats sanitàries encara no han confirmat oficialment la causa exacta de l’incident.
La ràpida intervenció del personal sanitari present a les instal·lacions va resultar crucial per a l’estabilització de l’esportista. Una metgessa i tres socorristes presents a les instal·lacions de Balaguer van actuar immediatament aplicant els protocols d’emergència fins a l’arribada dels serveis mèdics especialitzats. Al lloc van acudir dues ambulàncies del SEM i un helicòpter medicalitzat que van garantir l’atenció professional de l’afectat. Després de ser estabilitzat al mateix recinte esportiu, el jugador va ser traslladat a l’hospital Arnau de Vilanova per rebre atenció especialitzada.
Davant de la gravetat dels fets, els organitzadors van prendre la decisió de cancel·lar la jornada esportiva. Tant des del Club Waterpolo Balaguer com des de l’àrea d’esports de la Paeria van expressar el seu agraïment per l’eficaç actuació dels equips d’emergència, la intervenció dels quals va resultar determinant en aquests crítics moments.