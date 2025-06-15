Sant Guim demana rapidesa a la Justícia per una denúncia d’agressió a una àvia de 83 anys
Els fets haurien tingut lloc el passat 25 de maig a l’ascensor de l’edifici en el qual viuen l’anciana i l’investigat
L’Ajuntament de Sant Guim de Freixenet va emetre divendres un comunicat a les xarxes socials mostrant la seua “ferma” condemna a qualsevol agressió i la seua “màxima confiança” amb la justícia, a què va reclamar celeritat contra els que atempten contra la llibertat i la dignitat de les persones, especialment de les dones.
El consistori va emetre el comunicat abans de la manifestació prevista per a avui a les 12.00 hores a la plaça Doctor Perelló, en defensa de “la seguretat de la gent gran”, segons els promotors. La protesta va ser convocada per veïns del municipi després que el jutjat de Cervera deixés en llibertat i denegués una ordre d’allunyament contra un investigat per suposats tocaments a una veïna de 83 anys. El jutjat va argumentar falta de proves.
Els fets haurien tingut lloc el passat 25 de maig a l’ascensor de l’edifici en el qual viuen l’anciana i l’investigat. En el comunicat, el consistori de la localitat va demanar respecte amb la convocatòria i “mantenir la convivència entre els veïns”.