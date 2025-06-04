Investigat per tocaments a una dona de 83 anys a Sant Guim de Freixenet
La víctima víctima va denunciar haver estat agredida per un veí a l’ascensor
Els Mossos d’Esquadra han obert diligències penals per un delicte d’agressió sexual contra un veí de Sant Guim de Freixenet de 58 anys, després que una octogenària de la localitat el denunciés per tocaments. Els fets haurien tingut lloc el 25 de maig, segons va avançar El Caso i va confirmar aquest diari. La policia catalana va prendre declaració a l’individu i ha remès el cas als jutjats de Cervera. Els suposats abusos van tenir lloc quan la dona, de 83 anys, va accedir a l’ascensor del seu domicili i l’investigat va entrar darrere d’ella. Una vegada allà li hauria fet tocaments als pits i comentaris de caire sexual, segons el digital.
La dona, segons consta en la denúncia, li va demanar que la deixés en pau, que era molt gran. L’home, suposadament, va seguir amb els tocaments. La denunciant va aconseguir sortir de l’ascensor i avisar els seus nets. Desprésd’això, va interposar una denúncia. Al tractar-se d’un veí, la dona va poder identificar el presumpte agressor. Els Mossos d’Esquadra van citar el sospitós a comissaria on, al ser informat de la investigació i la denúncia, va ser posat en llibertat, a l’espera de ser citat davant del jutjat, la qual cosa va ocórrer aquest dilluns.
Sense mesures cautelars
Denunciant i denunciat van comparèixer davant del jutge que investiga el cas, en una causa que s’investiga per un delicte d’agressió sexual. La dona va sol·licitar que s’apliquessin mesures cautelars però el magistrat no en va acordar cap, per la qual cosa l’investigat està lliure amb càrrecs. Fonts de la família de la dona asseguren a l’esmentat digital que la dona viu amb por de trobar-se de nou l’individu. Per la seua part, l’ajuntament és coneixedor del cas i ha activat els Serveis Socials, encara que no va voler fer més declaracions perquè és un tema que investiguen els Mossos i que està judicialitzat. Els delictes contra la llibertat sexual van augmentar un 14,6% l’any passat a Lleida respecte a l’any anterior, de 268 a 307 casos, segons el Balanç de Criminalitat del ministeri de l’Interior. Això suposa sis casos setmanals de mitjana. Hi va haver 133 denúncies per agressions sexuals amb penetració, un 26,7% més que el 2023 (105), i 174 per altres delictes sexuals (tocaments i assetjament, entre d’altres), dels quals el 2023 hi va haver 163 casos (un augment del 6,7%).