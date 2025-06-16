POLÍTICA
ERC recupera l’alcaldia a Alcarràs i ambiciona el nou poliesportiu
Sisè relleu en un ajuntament després de mig mandat en municipis lleidatans. A Ribera d’Ondara, Almacelles i Puigverd de Lleida, i se’n preveuen almenys 2 més
Jordi Castany (ERC) va prendre ahir el relleu de Gerard Companys (Junts) a l’alcaldia d’Alcarràs a raó de l’acord de govern per repartir-se el càrrec durant dos anys cada un. El relleu permet al grup republicà tornar a governar després del mandat que Miquel Serra va exercir entre 2011 i 2019.
Castany va afirmar que respecte al mig mandat anterior “no hi ha d’haver grans diferències” i s’“intentarà mantenir la bona sintonia entre els dos partits”. El nou alcalde va recordar també l’evolució del municipi, passant en uns anys de 4.500 habitants a més d’11.000, i va remarcar la necessitat de renovar les instal·lacions esportives i impulsar accions per millorar l’eficiència energètica. “El projecte més ambiciós és la construcció del nou pavelló poliesportiu, del qual estem elaborant el projecte”, va remarcar Castany, que també va afirmar que “la política m’ha donat un amic” en relació amb Companys, que passarà a ser primer tinent d’alcalde. Aquest últim va valorar també la bona harmonia i els projectes desenvolupats durant el seu govern, com la urbanització del nou institut o el manteniment fet en camins, entre d’altres.
Altres municipis de Ponent han registrat també relleus a l’alcaldia en els dos últims anys. A Ribera d’Ondara va prosperar al març del 2024 una moció de censura impulsada pels grups d’Acord Municipal i Aliança Catalana (AC) que va arrabassar l’alcaldia a Francesc Sabanés (PSC) i la va donar, primer, a Albert Puig (AC), i després a Elisabet Jové, després del seu permís de maternitat. Però el desembre del mateix any, una segona moció va tornar el càrrec al socialista. Així mateix, el juliol de l’any passat, Josep Solsona, suspès de militància per Junts, va ser desbancat de l’alcaldia de Puigverd de Lleida per Úrsula Barrufet. El 4 de juny passat, l’alcaldia d’Almacelles va tornar a Junts després d’un pacte amb el PSC. Vanesa Olivart va substituir Joan Bosch (Pacte Local), després de la seua renúncia. D’altra banda, també es preveuen relleus a Soses, on Núria Gil (PSC), actual delegada del Govern, substituirà Sandra Marco el 2026. A Camarasa, Pere Pedrol substituirà Elizabet Lizaso aquest setembre (tots dos d’ERC).