Una incidència provoca aturades i retards en trens de diverses línies de Rodalies
Entre elles l'R-14 entre Lleida i Barcelona, R2 Sud, R15, R16 i R17
Els trens de les línies de Rodalies R2 Sud, R15, R16, R17 i R14 –connecta Lleida i Barcelona passant per Tarragona– poden romandre aturats i augmentar el temps de recorregut aquest dilluns a primera hora del matí a causa d’una incidència a la infraestructura entre les estacions de Vilanova i la Geltrú i Cunit, segons informa Renfe. Els tècnics d'Adif estan treballant en la solució de la incidència. A més d’aquesta incidència, en aquestes línies ja hi ha un tram afectat per unes obres a l'estació de Sant Vicenç de Calders i per les quals Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera aquest dilluns i dimarts.
Concretament, segons informa Renfe per aquestes obres, els trens de l’R2 Sud comencen i acaben el recorregut a Cunit i els passatgers han d’arribar a Sant Vicenç de Calders en autobús, que fa parades intermèdies. Pel que fa a l’R14, R15, R16 i R17, el trajecte entre Cunit i Torredembarra es fa en servei alternatiu per carretera.
D’altra banda, aquestes obres a l’estació de Sant Vicenç de Calders també afecten l’R4: fins a les 2 del migdia, els trens comencen i acaben el recorregut a El Vendrell i també s'ha d'arribar al final de la línia en autobús.