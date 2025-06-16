Un joc de l’oca a favor dels drets LGTBI
Impulsat per la regidoria de Feminismes de Tàrrega, s’ha distribuït a les escoles. Activitat dins de l’‘Orgull de Pople’
La regidoria de Feminismes de l’ajuntament de Tàrrega ha creat una nova versió del popular joc de l’oca amb el nom d’Orgull de ser l’oca en el marc del cicle d’activitats Orgull de Pople, que tindrà lloc aquest mes de juny per sensibilitzar i visibilitzar els drets i les llibertats de les persones LGTBIQ+. El joc consta d’un tauler en el qual cada jugador ha d’avançar per les diferents caselles amb dates i dades històriques, estadístiques o informacions relacionades amb l’evolució dels drets LGTBIQ+ al llarg de la història.
Durant les diferents tirades, els participants podran saber, per exemple, en quin any els homosexuals van deixar d’estar inclosos en la llei de Perillositat i Rehabilitació Social, qui era Safo de Lesbos o quan es va celebrar la primera marxa de l’Orgull a Barcelona.La presentació pública del joc tindrà lloc aquest dimecres dia 18 (19.30h) al Laberint. Allà es podrà jugar amb el tauler gegant que s’ha creat per a l’ocasió, de 4,5 metres d’ample. El joc s’ha distribuït als centres educatius, també es pot descarregar a la pàgina web www.ciutadaniatarrega.cat i es pot demanar el tauler gegant al Punt SAI.
L’acte central d’Orgull de Pople serà dijous dia 26 (19 hores) amb una rua amb la Nana Honorata, la drag-queen Àlex Marteen i La Verreta. Després serà el torn del Sarau a la plaça dels Àlbers amb la lectura del manifest a càrrec de la directora artística de FiraTàrrega, Anna Giribet. No hi faltaran les actuacions de Glòria Riberta, Àlex Marteen i Nessa. Hi haurà també una cursa de talons i se sabrà el guanyador del concurs de la cançó de l’Orgull. Durant tot el mes s’organitzaran noves activitats en la mateixa línia.