L’Escola Pia recapta 691 euros per a l’Associació d’Alzheimer
L’alumnat de sisè de Primària de l’Escola Pia de Tàrrega ha recaptat un total de 691 euros per a l’Associació d’Alzheimer de la ciutat amb el projecte Adopta un record, que formava part d’un Itinerari d’Aprenentatge del centre. L’alumnat va posar a la venda peluixos amb records dels usuaris de l’entitat. Amb els diners recaptats, l’Associació d’Alzheimer té previst adquirir nou material tecnològic per als tallers d’estimulació cognitiva.