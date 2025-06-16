SUCCESSOS
Rescaten una dona que no sabia nedar i es va tirar vestida a la piscina a Lleida
Va tenir lloc al recinte del Secà i hi van acudir Urbana i SEM. La dona, musulmana, va entrar a l’aigua sense saber nadar
Efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i la Guàrdia Urbana de Lleida es van desplaçar ahir a mitja tarda fins a les piscines municipals del Secà de Sant Pere per assistir una dona que s’havia introduït a l’aigua i no podia sortir pels seus propis mitjans.
Els serveis d’emergències van rebre l’avís dels fets a les 18.30 hores aproximadament. La dona era musulmana i, juntament amb una altra amiga, s’hauria introduït al recinte aquàtic vestida, però després no hauria pogut sortir perquè no sabia nadar adequadament i va haver de ser rescatada pel socorrista. Després d’aquesta primera atenció, van arribar els efectius del SEM que la van atendre, malgrat que estava conscient i no es temia per la seua vida, per la qual cosa tot va quedar en un ensurt, segons va informar la policia local.
Diversos municipis lleidatans tenen vigents des de fa anys normes relacionades amb les vestimentes i el material adequat per accedir a les piscines municipals. Per exemple, en el cas de Raimat i Sucs (nuclis de Lleida), es va especificar al reglament d’ús de les instal·lacions aquàtiques que “és obligatori l’ús de banyador adequat i tovallola per accedir a la piscina i sabatilles de bany per la circulació per la zona d’estada”.
Es dona el cas que, el 2019, la Paeria de Lleida va donar el vistiplau a la pràctica del topless a les seues piscines municipals. Aleshores, també es va permetre, tant dins com fora de l’aigua, l’ús del burquini, un vestit de bany que porten algunes dones musulmanes al tapar gran part del cos, el qual no ha estat exempt de polèmica. L’objectiu d’aquella mesura va ser garantir la llibertat d’expressió de les dones.
Anteriorment, l’any 2016, poblacions com Aitona i Fraga ja feia temps que havien implementat reglaments que impedien que les persones es banyin vestides a les piscines municipals. Això va ser molt temps abans que sorgís la polèmica per l’ús del burquini.