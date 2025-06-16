Del topless al burquini: què diu la normativa de les piscines de Lleida?
La normativa municipal, que des de 2019 permet tant el topless com el burquini, busca garantir la llibertat d’expressió en instal·lacions públiques, però continua generant controvèrsia
La recent polèmica sorgida després del rescat d’una dona musulmana que es va llançar sense saber nadar a la piscina del Secà de Sant Pere de Lleida ha posat de nou sobre la taula el debat sobre la normativa que regula l’ús de les instal·lacions aquàtiques municipals. Des de fa anys, diversos municipis lleidatans mantenen reglaments específics sobre la vestimenta permesa a les seues piscines públiques, establint criteris que han anat evolucionant amb el temps.
En nuclis com Raimat i Sucs, pertanyents a Lleida, la normativa estableix que "és obligatori l’ús de banyador adequat i tovallola per accedir a la piscina i sabatilles de bany per a la circulació per la zona d’estada". No obstant, el concepte de "banyador adequat" ha estat objecte d’interpretacions diverses al llarg del temps.
La regulació de 2019: topless i burquini permesos
Un punt d’inflexió va arribar el 2019, quan l’Ajuntament de Lleida va donar llum verda tant a la pràctica del topless com a l’ús del burquini a les seues instal·lacions municipals. Aquesta decisió va quedar oficialitzada mitjançant la col·locació de cartells informatius a les piscines on s’especificava clarament que "està permès practicar topless". La mesura va suposar una clarificació necessària respecte a l’anterior redacció que simplement exigia un "vestit de bany adequat".
Jordina Freixanet, alcaldessa accidental en aquell moment, va explicar que encara que "el topless no estava específicament prohibit", la indicació anterior "podia generar equívocs i desprotecció a les banyistes" que desitjaven practicar-ho, així com als treballadors encarregats d’aplicar la normativa. Aquesta modificació donava compliment a una resolució del Síndic de Greuges de Catalunya que, el 2018, havia advertit els consistoris catalans sobre la necessitat de permetre el topless en instal·lacions públiques per raons de llibertat d’expressió.
El burquini com a vestit de bany reconegut
També es va confirmar que es continuava acceptant l’ús del burquini, en considerar-ho formalment un vestit de bany. Aquesta peça, utilitzada principalment per dones musulmanes i que cobreix gran part del cos, ha generat debats en diferents municipis, però a Lleida s’ha optat per incloure-la dins de les opcions vàlides per al bany.
Antecedents en altres municipis de la zona
La regulació sobre vestimenta en piscines públiques no és un tema nou a la província. Ja en 2016, localitats com Aitona i Fraga havien implementat normatives que impedien de banyar-se amb roba convencional a les seues instal·lacions aquàtiques, molt abans que sorgís la polèmica específica sobre el burquini.