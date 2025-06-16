SEGRE

Sis detinguts per tràfic de drogues des d’apartaments turístics de Vielha

El valor de la cocaïna i la marihuana decomissades seria de més de 50.000 euros al mercat il·lícit

Material decomissat pels Mossos d’Esquadra en l’operació.

Material decomissat pels Mossos d’Esquadra en l’operació.Mossos d’esquadra

Lluís Serrano
Publicat per
redacción

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Els Mossos d’Esquadra van detenir dimecres passat a 6 homes d’entre 28 anys i 63 anys com a suposats membres d’una xarxa que subministrava drogues a Vielha. Les detencions són el resultat d’una investigació iniciada l’octubre del 2024 que es va iniciar després de tenir coneixement que un grup de persones es dedicarien a la venda de substàncies estupefaents a la Val d’Aran , ha explicat la policia catalana.

Les transaccions es feien en un mateix edifici d’apartaments turístics en què es va determinar que en el grup hi hauria dos líders que subministraven cocaïna a altres persones, que després les revenien com a minoristes, molts d’ells per pagar el seu propi consum.

El grup subministraria cocaïna a tota la comarca i a ciutadans francesos que es desplaçaven fins a Vielha per comprar-la.

Tres entrades i detencions

A les 5.00 de la matinada de dimecres passat es van efectuar tres entrades a tres apartaments i un garatge de la ciutat en què es van decomissar 807 grams de cocaïna, a més de 35 grams de marihuana, 4 bàscules de precisió, estris per tallar i embolicar la droga en petit. També es van trobar 4.630 euros en bitllets fraccionats, fets que van conduir a la detenció de 6 homes, que estaven "perfectament identificats" pels investigadors com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública.

El valor total de la droga seria de més de 50.000 euros al mercat il·lícit; els detinguts van passar divendres a disposició judicial davant del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Vielha.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking