Sis detinguts per tràfic de drogues des d’apartaments turístics de Vielha
El valor de la cocaïna i la marihuana decomissades seria de més de 50.000 euros al mercat il·lícit
Els Mossos d’Esquadra van detenir dimecres passat a 6 homes d’entre 28 anys i 63 anys com a suposats membres d’una xarxa que subministrava drogues a Vielha. Les detencions són el resultat d’una investigació iniciada l’octubre del 2024 que es va iniciar després de tenir coneixement que un grup de persones es dedicarien a la venda de substàncies estupefaents a la Val d’Aran , ha explicat la policia catalana.
Les transaccions es feien en un mateix edifici d’apartaments turístics en què es va determinar que en el grup hi hauria dos líders que subministraven cocaïna a altres persones, que després les revenien com a minoristes, molts d’ells per pagar el seu propi consum.
El grup subministraria cocaïna a tota la comarca i a ciutadans francesos que es desplaçaven fins a Vielha per comprar-la.
Tres entrades i detencions
A les 5.00 de la matinada de dimecres passat es van efectuar tres entrades a tres apartaments i un garatge de la ciutat en què es van decomissar 807 grams de cocaïna, a més de 35 grams de marihuana, 4 bàscules de precisió, estris per tallar i embolicar la droga en petit. També es van trobar 4.630 euros en bitllets fraccionats, fets que van conduir a la detenció de 6 homes, que estaven "perfectament identificats" pels investigadors com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública.
El valor total de la droga seria de més de 50.000 euros al mercat il·lícit; els detinguts van passar divendres a disposició judicial davant del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Vielha.