Vistiplau d’Urbanisme a la planta de biogàs de La Sentiu, però l’haurà de ratificar la comissió de Territori
Serà la més gran prevista al sud d’Europa, i els contraris al projecte, que s’han manifestat avui a Lleida, temen que suposi la importació de residus de zones remotes, emissions a l’atmosfera i un augment del trànsit pesat
La comissió d’Urbanisme de Lleida ha donat aquest matí l’aprovació provisional a la gran planta de biogàs que el grup danès CIP promou a La Sentiu de Sió. Tanmateix, el tràmit urbanístic encara no és complet, ja que queda pendent d’un pas més: s’haurà de sotmetre a la ratificació de la comissió de Territori de Catalunya, segons han confirmat fonts de la Generalitat. La pròxima sessió d’aquest organisme de planificació territorial encara no s’ha convocat.
Mentre la comissió es reunia a la delegació de la Generalitat a Lleida, mig centenar de persones es van manifestar a l’exterior contra la planta de biogàs de La Sentiu. Convocats per la plataforma Pobles Vius, contrària al projecte, van tallar durant a prop de mitja hora l’avinguda Catalunya, el que va obligar a interrompre també el trànsit en part de la Rambla d’Aragó i del carrer Lluís Companys.
La planta de biogàs prevista a La Sentiu serà la més gran prevista al sud d’Europa, i els contraris temen que suposi la importació de residus de zones remotes, emissions a l’atmosfera i un augment del trànsit pesat. Així mateix, consideren que incompleix la normativa sobre distàncies mínimes: afirmen que hi ha una granja situada a menys de 500 metres respecte al lloc on està previst construir el complex. Per la seua part, el promotor assegura que el 80% dels residus que rebrà la planta per produir biogàs procedirà de més de 300 granges en un radi de 15 quilòmetres i que això suposarà un augment de només un 1% en el trànsit de camions.