L’Escola Sol Ixent de Corbins estrena un rocòdrom

L'Escola Sol Ixent de Corbins estrena un rocòdrom

L’Escola Sol Ixent de Corbins estrena un rocòdrom - A. CORBINS

REDACCIÓ

La localitat de Corbins ha inaugurat recentment un rocòdrom al pati del col·legi Sot Ixent de la localitat. Aquesta instal·lació esportiva, en la qual es pot llegir: “Licitació, aprèn i gaudeix del recorregut”, s’ha concebut com un espai educatiu on els alumnes poden desenvolupar tant les seues capacitats físiques com mentals a través de l’escalada. D’altra banda, la iniciativa ha comptat amb la col·laboració de l’ajuntament a proposta del col·legi.

