CORBINS
L’Escola Sol Ixent de Corbins estrena un rocòdrom
La localitat de Corbins ha inaugurat recentment un rocòdrom al pati del col·legi Sot Ixent de la localitat. Aquesta instal·lació esportiva, en la qual es pot llegir: “Licitació, aprèn i gaudeix del recorregut”, s’ha concebut com un espai educatiu on els alumnes poden desenvolupar tant les seues capacitats físiques com mentals a través de l’escalada. D’altra banda, la iniciativa ha comptat amb la col·laboració de l’ajuntament a proposta del col·legi.