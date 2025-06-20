TRÀNSIT
Bolquen tres camions en menys d’una hora a Lleida i Guissona
Tres camions van bolcar ahir amb tot just una hora de diferència a Ponent. A les 12.51 hores va bolcar un camió a la carretera C-13b a Lleida, a l’enllaç de l’Ll-11 amb la Variant Sud (a la foto). El xòfer va resultar ferit. Amb prou feines uns minuts després, un tràiler va bolcar a l’L-310 entre Tàrrega i Guissona. A les 13.36 hores un camió que transportava vedells va bolcar a l’N-230 a Lleida a l’accés a l’A-2, a prop de Torrefarrera.