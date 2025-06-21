A concors era gestion deth refugi dera Restanca damb 30 places mens
De juriòl a seteme, e redusís eth sòn aforament de 80 a 50 lhets ara demora d’ues òbres de seguretat. Premanís ua auta licitacion de cara a seteme e qu’aurà ua durada de ueit ans
Era dubertura deth refugi de montanha dera Restanca, plaçat en Naut Aran, ena perifèria deth Parc Nacionau d’Aigüestòrtes, ei pendenta d’adjudicar as pòrtes dera campanha d’ostiu. Eth retard ena execucion d’òbres de seguretat ena sua estructura, somat a qu’eth contracte damb es anteriori gestors a finalizat, an complicat era planificacion deth Conselh Generau, propietari der equipament amassa damb era Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya. Era administracion aranesa a licitat aguesta setmana era gestion deth refugi entath periòde de juriòl a seteme. D’adjudicar-se, dauririe damb un aforament redusit en un 40 %, çò que supausarie passar de 80 lhets a sonque 50.
Aguesta reduccion ei pr’amor que non s’an pogut amiar a tèrme òbres entà adaptar er ample dera escala principau ara normativa vigenta en matèria de seguretat. Eth projècte entà hèr-la mès ampla siguec presentat en abriu, mès non s’a pogut executar en mancar era autorizacion per part deth Parc Nacionau. Era bastissa, de 480 m² e damb quate plantes, sonque dispause de tres gessudes, dues ena planta baisha e ua auta ena planta prumèra, damb ua descenuda maximala d’evacuacion des des plantes entàs dormitòris de joscobèrta. Era reduccion der aforament vierà acompanhada de d’autes mesures entà refortilhar eth plan d’evacuacion en cas d’emergéncies. Entre eres se trapen ua milhor senhalizacion e collocacion de detectors de CO2 en diuèrsi punts. Aguestes solucions permeteràn mantier eth servici a excursionistes e visitaires pendent es mesi de major demanda, mès damb ua capacitat limitada. Cau senhalar qu’eth refugi dera Restanca ei un des mès concurruts dera rota Carros de Foc, qu’amasse es refugis deth Parc Nacionau. Eth conselhèr responsable d’Espòrts, Javier Cavero, asegurèc qu’amien a tèrme toti es esfòrci tà redaurir eth refugi en ostiu e que confiden en artenhe’c. “En cap de moment s’a valorat eth sòn barrament”, diguec. Eth prètz deth contracte entara sua gestion entre juriòl e mejans de seteme ascendís a uns 11.000 èuros. Era intencion deth Conselh ei que, un viatge finalizades es òbres, era gestion e explotacion deth refugi se licite mejançant un procediment dubèrt e damb ua durada similara ara dera rèsta de refugis deth hilat, d’uns ueit ans.
n Eth Conselh licitarà per tresau viatge era demolicion deth refugi vielh de Colomèrs. Er objectiu d’aguesta actuacion ei perméter eth bastiment d’un nau refugi, en tot milhorar era aufèrta toristica e de servicis ena zòna, en linha damb era politica de promocion deth torisme de montanha impulsat pera administracion aranesa. Eth refugi vielha, bastit hè mès de 50 ans e actuaument en desús, deishèc de dar servici en an 2008 un viatge finalizades es òbres deth nau, que se trape a uns 300 mètres ath nòrd. Siguec originauments emplegat coma magazèm pendent eth bastiment d’infraestructures idroelectriques e posterioraments cedit entath sòn usatge coma refugi de montanha. Era demolicion compde damb un pressupòst d’uns 96.000 èuros. Contemple eth desmontatge manuau dera cubèrta de fibrociment e eth transpòrts de materiaus mejançant elicoptèr.