Vuit treballadors per a la campanya turística a Camarasa
Quatre per a vigilància i quatre per informar els visitants. Per afavorir un turisme sostenible al llarg de l’estiu
Camarasa inicia avui la temporada d’estiu i ha contractat vuit persones. Es tracta de quatre agents cívics que faran vigilància, protecció i control d’accés dels diferents espais naturals com l’Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa, el congost de Mu, Sant Llorenç de Montgai o l’àrea d’autocaravanes.
Unes altres quatre seran informadors turístics i atendran els visitants al centre de dinamització turística per donar a conèixer els atractius del municipi. Camarasa concentra 14 béns culturals d’interès nacional (BCIN) a més de tres elements patrimoni de la Unesco.
L’alcaldessa, Elisabet Lizaso, va apuntar que aquest any s’ha donat opció als joves del municipi perquè treballin com a informadors, “ja que són els que més coneixen el municipi i poden aprofitar per treballar al poble”, va dir.
Així mateix, el consistori regula des de l’any 2020 l’accés a les zones de bany com l’espai natural del parc Maria Rúbies, al costat del riu Segre i conegut com la Platgeta. En aquest lloc es va suprimir la zona de pícnic i només es permet el bany. L’accés costa 5 euros per cotxe i les motos paguen 2 euros.
L’objectiu d’aquesta mesura va ser regular l’aforament de turistes a aquests espais i evitar la massificació. L’alcaldessa va apuntar que totes les mesures es contemplen en el pla estratègic de turisme del municipi. “Al juliol es reforçarà el centre de dinamització, que obrirà més hores”, va dir.