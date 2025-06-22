El Pont de Suert millora les cobertes dels pàrquings del barri del Roser
L’ajuntament del Pont de Suert ha completat les obres de renovació de les cobertes de la trentena de pàrquings del barri del Roser, per millorar la funcionalitat i l’eficiència d’aquestes instal·lacions. S’han instal·lat cobertes amb panells sandvitx, que incorporen un doble revestiment metàl·lic, amb un millor aïllament de poliuretà per garantir una millor eficiència tèrmica en aquests estacionaments.
L’alcaldessa del Pont de Suert, Iolanda Ferran, va explicar la necessitat d’abordar aquesta actuació ja que la majoria d’aquests pàrquings registraven problemes d’humitats i filtracions d’aigua en el seu interior, “la qual cosa preocupava perquè l’aigua danyava les bigues, moltes de les quals de fusta i podia afectar tota la instal·lació”, va dir. En total s’han renovat 563 metres quadrats de cobertes d’una trentena de pàrquings i l’actuació ha comptat amb una inversió de 59.947 euros, i ha comptat amb una ajuda de la Diputació.