SUCCESSOS
L’incendi de la Segarra assoleix les 473 hectàrees i un altre a la Noguera en crema 150
El nou foc es va originar a Oliola possiblement per una línia elèctrica d’alta tensió i va obligar a confinar els veïns de Plandogau. El de Granyena va revifar ahir i a la tarda es va desencadenar un temporal
Jornada de diumenge complicada, la d’ahir, a causa dels incendis de vegetació i les tempestes. Quan els Bombers continuaven treballant per extingir el foc iniciat dissabte a Granyena de Segarra, se’n va originar un altre a Oliola, a la Noguera, que va obligar a confinar el nucli de Plandogau i masies aïllades.
L’avís es va rebre a les 17.56 hores i la principal hipòtesi és que una línia elèctrica d’alta tensió va iniciar el foc. Segons els Agents Rurals, afectava unes 140 hectàrees, 55% agrícoles i 45%, forestals, i va obligar a tallar les carreteres C-1412a entre Ponts i Vilanova de l’Aguda i l’L-313 a Oliola. Al tancament d’aquesta edició, treballaven 35 dotacions terrestres perquè el vent va obligar a retirar els mitjans aeris i ja s’havia aixecat el confinament de Plandogau. El fum d’aquest incendi va arribar fins a Lleida ciutat, amb diversos avisos a Emergències per part de veïns.
Mentre els Bombers treballaven en aquest incendi i en un altre a Torrefeta (vegeu el desglossament, la tempesta, amb vents molt forts, va provocar que revifés l’iniciat dissabte a la Segarra. Gràcies a la pluja, es va poder estabilitzar ràpidament. El foc afecta de moment unes 473 hectàrees i dissabte va obligar a confinar durant hores Cervera, Granyanella de Segarra, Curullada i Fonolleres. Els veïns continuaven ahir amb els nervis a flor de pell. A Granyanella, una veïna, Maite Ortiz, va haver de ser desallotjada de casa seua. “Els Bombers em van dir que no podien assegurar que la casa se salvaria”, va explicar. L’alcalde, Jordi Portí, va voler agrair, entre llàgrimes, el treball dels Bombers, però especialment el de les ADF i els pagesos de la zona. A la Curullada, Montse Sala, amb una segona residència, va assegurar que les flames van entrar al pati i li van cremar una olivera centenària. A Granyena de Segarra, la casa de Joan Mediana està ubicada a menys de 300 metres d’on es va cremar el vehicle que va originar el foc. Els Bombers mantenien 22 dotacions. El foc va afectar més de dos quilòmetres de línia elèctrica, va tombar cinc pals i trenta més van resultar danyats. Tècnics d’Endesa treballaven a la zona.
n Els Bombers van estabilitzar ahir amb dinou dotacions terrestres un incendi de vegetació iniciat a Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, que va arribar a Pinell del Solsonès. Els efectius van aconseguir frenar l’evolució amb eines manuals mentre que les ADF van llaurar camps propers a l’incendi.
Els mitjans aeris es van retirar per les tempestes. Segons dades dels Agents Rurals, el foc va afectar una superfície de 26,84 hectàrees. Una sobrecàrrega en una línia elèctrica podria ser l’origen.
Mentrestant, els Bombers van fer diverses sortides per petits incendis de vegetació per petards a Mollerussa, Balaguer i Puigverd de Lleida. A Organyà, van cremar contenidors.
n La consellera d’Interior, Núria Parlon, va fer ahir una crida a la responsabilitat ciutadana. En declaracions a RAC1, va insistir que és compatible celebrar la revetlla de Sant Joan i alhora mirar de “minimitzar els riscos”. Els ajuntaments ja fa dies que difonen les recomanacions en l’ús de la pirotècnia per evitar incendis. En aquest sentit, Foradada i Nalec han prohibit la utilització de material pirotècnic i les fogueres en tot el municipi i demana prudència davant de la gran massa de vegetació.