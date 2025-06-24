L’hospital redueix el consum energètic
Amb plaques fotovoltaiques i noves màquines de refrigeració
La Fundació Sant Hospital de la Seu (FSH) aposta per la sostenibilitat amb dos accions que han suposat una inversió de 470.227 euros. Ha instal·lat plaques fotovoltaiques que generaran energia neta per a autoconsum del centre mèdic i reduirà la dependència de les fonts convencionals, minimitzant també les emissions de CO2.
Una altra intervenció ha consistit a renovar les màquines de refrigeració. Fonts del centre han explicat que aquesta acció té com a finalitat “optimitzar el consum elèctric amb un nou sistema innovador de recuperació de calor, que permet aprofitar l’energia residual per escalfar l’aigua calenta sanitària del centre”. Amb això esperen aconseguir “un estalvi addicional d’energia”. Així mateix, els nous mecanismes “estan dissenyats per minimitzar el soroll i reduir l’impacte ambiental”, han assegurat.
Les obres arriben a l’espera de construir el nou hospital comarcal. L’equipament actual mantindrà les activitats de residència assistida i de centre sociosanitari. De fet, aquestes dos àrees actualment s’estan remodelant.