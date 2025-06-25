Diversos municipis de Lleida arriben als 40 graus i hi ha nous avisos per la calor
Els Agents Rurals van activar el nivell 3 del Pla Alfa
Els Agents Rurals van activar aquest dimarts el nivell 3 del Pla Alfa en set municipis de la Noguera i el Segrià per situació de perill molt alt d’incendi forestal en una jornada amb nous avisos per la calor. A Castellnou de Seana es va registrar la temperatura màxima més elevada de Catalunya, amb 40,5 graus, mentre que diversos municipis del pla van arribar als 40 graus com Lleida, Mollerussa i Seròs.
A la tarda hi va haver tempestes al Pirineu. Per la seua banda, els Bombers van continuar revisant ahir els incendis del cap de setmana passat. A Plandogau, a la Noguera, hi havia vuit dotacions, cinc més a Granyena de Segarra i dos a Pinell de Solsonès, on també va actuar un helicòpter.
Així mateix, es van registrar avisos per petits incendis de vegetació. N’hi va haver a Soses, on van cremar 30 metres de canyissos, a les Borges Blanques, a la deixalleria i un altre de matolls, a Cervià i Lleida.
Previsió meteorològica per avui dimecres
Per a aquest dimecres s'espera una jornada generalment assolellada amb cel poc ennuvolat o serè, excepte al Pirineu, on es formaran núvols d'evolució que podrien descarregar xàfecs i tempestes ocasionals durant la tarda. Les temperatures diürnes baixaran lleugerament, però es mantindran en valors elevats, amb màximes properes als 40 °C a la depressió central i al voltant dels 35 °C al Pirineu. Les mínimes no experimentaran grans canvis. El vent bufarà de component sud, fluix però augmentant a moderat a la tarda.
Demà dijous
De cara a demà dijous, tot indica que serà novament una jornada amb cel serè durant el matí, però amb possible formació de tempestes a la tarda a l'entorn de la Val d'Aran. Les temperatures mínimes experimentaran un descens entre lleuger i moderat, mentre que les màximes es mantindran sense canvis significatius. El vent bufarà fluix de l'oest.