Publicat per Cynthia Sans Creat: Actualitzat:

L’artista de la Seu Ofèlia Drags ha denunciat davant de la comissaria de la Policia Local de la capital de l’Alt Urgell una agressió verbal que va patir divendres passat quan un home la va increpar durant l’espectacle transformista que protagonitzava en el marc de la celebració del Dia Internacional de l’Orgull. Ofèlia Drags, que va actuar al passeig Joan Brudieu, va lamentar ahir l’agressió verbal que va patir i va assegurar que “després de donar-se situacions com la que he viscut tenen cada vegada més sentit actes reivindicatius”.

Els fets han estat denunciats públicament pel consell comarcal de l’Alt Urgell, organitzadors de la iniciativa, que asseguren que l’home “va increpar amb actitud violenta” l’artista “amb un clar discurs d’odi envers el col·lectiu LGBTI+”.

Segons la denúncia de l’artista, l’acte va començar amb la intervenció de la regidora de Cultura, Christina Moreno, quan començava la seua actuació. Un home es va apropar a l’escenari “cridant de manera hostil i agressiva: Vergonya, quina vergonya. Davant dels nens no!”, relata.

Ofèlia Drags assegura que el públic, la regidora i la tècnica del consell van obligar l’home a marxar, però “amb prou feines dos minuts després va tornar a confrontar-s’hi”, aquesta vegada per la part lateral de l’escenari, i va cridar: “Vergonya, quina vergonya!”. L’incident es va contenir amb una actuació ràpida tant del públic com dels organitzadors, però reafirma, insisteix la víctima, que celebrar el Dia de l’Orgull “continua sent molt necessari”.

Així mateix, l’organització va requerir la presència de la Policia Local i l’acte es va poder reprendre amb normalitat. La jove artista porta a terme actuacions des de fa un any i fins ara, assegura, no havia patit cap fet similar. “No ens poden tenir amagats en un local, hem de ser al carrer incomodant aquells que no ens accepten”, insisteix.