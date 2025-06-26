La Generalitat debatrà el pla de residus amb el territori
Ho afirma a Cervera el director de l’ARC
El director de l’Agència Catalana de Residus (ARC), Albert Planell, va afirmar ahir que treballaran de forma conjunta el nou pla de residus amb els ajuntaments i consells de tot Catalunya abans d’aprovar-lo de forma definitiva a partir del setembre. Planell ho va dir a Cervera, on es va reunir amb el president del consell de la Segarra, Ramon Augé, després que aquest expressés la seua preocupació davant la possibilitat que les escombraries de la comarca es traslladin a la província de Tarragona en un termini de deu anys. Aquesta proposta es va donar a conèixer la setmana passada en una reunió al Bages per presentar la planificació del Govern.
Sobre aquesta proposta, Planell va puntualitzar que “encara és aviat per decidir on aniran els residus”. Si bé la documentació presentada als consells apunta a Tarragona, el director de l’ARC va assegurar que “hi ha diverses possibilitats: Tarragona, Montoliu de Lleida o fins i tot Manresa”. Va subratllar que “serà on sigui més sostenible des del punt de vista econòmic i ambiental” i va insistir que no es portaran escombraries de la Segarra a l’abocador de Mas de Barberans, com va afirmar Augé per error.