Publicat al BOE: el límit de 5 quilòmetres per compartir energia, només per a les solars

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El nou límit de 5 quilòmetres per compartir energia generada per a autoconsum es limitarà només a plaques solars. Inclou les instal·lades sobre teulades, sobre altres estructures o sobre terra qualificat com a industrial. Així ho estableix el decret publicat ahir al BOE, l’endemà d’aprovar-ho el Consell de Ministres. Aquesta mesura inclou la gran majoria d’instal·lacions d’autoconsum compartit però deixa fora les que utilitzen altres tecnologies, cinc de les quals a Lleida.

El límit fins ara era de dos quilòmetres per compartir energia de panells solars sobre teulades, i de 500 metres per als instal·lats al terra i altres tecnologies. El nou decret incideix només en la fotovoltaica i exclou altres fonts d’energia, com cogeneració o biogàs. Aquest últim és el cas d’Alcarràs Bioproductors, societat que agrupa més de cent ramaders i que no es podrà beneficiar de l’ampliació del radi d’autoconsum: el seu es queda a 500 metres. “És una decepció”, va dir el seu president, Jordi Jové.

ERC reivindica canvis

D’altra banda, ERC va atribuir ahir a les seues negociacions amb el Govern espanyol l’ampliació del radi d’autoconsum per a instal·lacions solars, així com altres innovacions com la figura del gestor d’autoconsum i la possibilitat de combinar diferents modalitats d’autoproveïment.