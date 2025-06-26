El Segrià impulsa una formació per dinamitzar i promoure el comerç local
L’àrea de Promoció Econòmica i Turisme del consell del Segrià organitzarà la jornada Estiu Comerç Actiu dilluns vinent 30 de juny a Alpicat. Aquesta iniciativa formativa està dirigida a comerços i empreses de tots els sectors que busquin millorar les seues habilitats en dinamització i promoció comercial, responent a les necessitats expressades pels mateixos comerciants de la comarca. La sessió, que té un format pràctic que combina formació i networking, es farà en l’Espai Lluna d’Alpicat. Aquesta activitat forma part d’un cicle itinerant que ja ha celebrat dos sessions prèvies a Alcarràs i Alfarràs. Després de la d’Alpicat, el cicle continuarà a Almenar el 7 de juliol.
Les jornades Estiu Comerç Actiu són completament gratuïtes per als participants. El programa s’emmarca dins de la iniciativa Emprencat i compta amb el finançament del departament d’Empresa i Treball de la Generalitat. Els interessats s’hi poden inscriure a través de promeco@segria.cat.
El responsable de l’àrea de Promoció Econòmica del consell, Kleber Esteve, va apuntar que aquestes jornades van nàixer a partir de les peticions dels comerciants. “Es va pensar en aquestes càpsules breus per facilitar recursos i resoldre dubtes de forma ràpida i eficaç.”