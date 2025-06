Un vendaval arrenca la teulada del local de la companyia Sound de Secà

Publicat per CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creat: Actualitzat:

La tempesta de diumenge passat a Cervera va arrancar part de la teulada del local on assaja la companyia Sound de Secà, especialitzada en espectacles de carrer. Fortes ratxes de vent van enderrocar la coberta i fins i tot van fer caure dos bigues de formigó i en van desplaçar unes altres dos de l’immoble, ubicat al costat de l’església de Sant Pere el Gros.

Un dels membres de la companyia, Bernardo Dombua, va explicar que, per sort, en aquell moment no hi havia ningú al local. Tanmateix, va apuntar que “just mitja hora abans havíem estat descarregant els instruments i el material després d’actuar a França”.

El despreniment de la teulada no ha danyat el material escènic, però ara la companyia tem que el local s’inundi si plou o que excrements de coloms puguin embrutar-lo. Malgrat l’incident, els artistes podran continuar assajant, encara que ara per ara no podran accedir a la part on tenen l’oficina per seguretat. Es tracta d’un local llogat i els propietaris ja s’han posat en contacte amb la companyia d’assegurances perquè valori els danys.

La companyia creu que les destrosses podrien haver estat provocades per l’esclafit que diumenge va tenir lloc a la zona poc abans de les 19.00 hores i que, segons van informar els bombers, va contribuir a revifar l’incendi de Granyena de Segarra. Es tracta d’un fort vendaval amb ratxes d’entre 100 i 180 km/h.