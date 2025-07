Preservant l’església

Publicat per CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creat: Actualitzat:

L’Associació d’Amics de Sant Francesc va impulsar una nova jornada de treball a l’església a la qual rendeixen la seua fidelitat dissabte passat, que va reunir una trentena de voluntaris per assegurar-ne la neteja i el manteniment. Ramon Gené, membre de l’entitat, explica que aquestes jornades de jova, de treball voluntari, antigament estaven promogudes pel gremi de paletes cada mes de juny per conservar l’església, on hi ha una capella dedicada a Sant Antoni de Pàdua, el patró de la construcció. “És una tradició que s’ha anat perdent, i des que vam crear l’associació el setembre del 2023 l’hem volgut recuperar i obrir-la a tothom”, afirma Gené. En aquest sentit, explica que des d’aleshores és la tercera jornada de treball que efectuen al temple.

Miquel Codina és un dels paletes que encara participa en aquesta tradició i qui va organitzar el treball dels voluntaris. “Fa 40 anys l’església s’estava degradant molt i mossèn Lluís Solsona va fer una reunió amb tots els operaris per veure si dos o tres dies abans de la festa de Sant Antoni podíem fer treballs de forma voluntària”, assegura Codina. Gràcies a les intervencions portades a terme tots aquests anys l’estructura de l’edifici s’ha conservat, però ara la teulada necessitaria una reforma profunda de caràcter urgent.

De fet, des de la parròquia i conjuntament amb el bisbat de Solsona estan buscant subvencions per invertir 100.000 euros en la reconstrucció de la teulada de la capella de Sant Antoni, una de les parts de la coberta més danyades.

L’alcalde, Jan Pomés, va explicar que des de la Paeria van plantejar al bisbat una possible cessió de l’església per a usos culturals i per poder sol·licitar subvencions, però per a això la cessió hauria de ser com a mínim a 50 anys i, de moment, és una proposta que encara està en l’aire. “Si finalment aconsegueixen alguna subvenció pel seu compte, estudiarem de quina manera l’ajuntament pot col·laborar en la conservació del temple (...), és un patrimoni que no volem perdre”, va dir l’edil, que és conscient que hi ha moltíssima feina per fer.

Per la seua part, el rector de Santa Maria de Cervera, Abel Trulls, va posar èmfasi en el fet que “és un plaer veure com la gent de Cervera estima l’església de Sant Francesc i fa anys que vetllen per la seua recuperació i el manteniment bàsic de l’església perquè no es deteriori i acabi en ruïnes”.

El mossèn va recordar que la parròquia està oberta que l’edifici pugui acollir actes culturals com, per exemple, el concert de la Coral Infantil Nova Cervera o la clausura de l’Aula d’Extensió Universitària Canceller Dou de Cervera que es van celebrar a l’església l’any passat. Val a recordar que l’Associació d’Amics de Sant Francesc i l’anterior rector de Cervera han editat el llibre El Convent de Sant Francesc d’Assís de Cervera que mossèn Josep Arques va escriure el 1931. Els fons recaptats es destinaran a rehabilitar el temple.