Renuncien a la banca mòbil per falta d’ús

L’ajuntament de Clariana de Cardener ha renunciat al servei de la banca mòbil després de constatar que cap veí del municipi no l’havia utilitzat des que va entrar en funcionament el desembre del 2024. Fonts del consistori van explicar que durant aquest període fins i tot es va modificar la ubicació de l’oficina itinerant amb la intenció d’atreure possibles usuaris, malgrat que el canvi no va suposar cap èxit. “No s’ha registrat cap operació ni visita, per la qual cosa es va optar per prescindir del servei”, van assegurar. Des de l’ajuntament van justificar la decisió per la proximitat amb Solsona, situada tot just a set minuts amb cotxe, i en la falta de serveis al terme municipal, molt disseminat, la qual cosa ha dificultat la implantació efectiva del servei. “Estem acostumats a anar a Solsona per a tot ja que no disposem de comerços ni serveis bàsics i aprofitem el viatge per anar també al banc. A més, l’oficina itinerant tenia un horari molt concret, de les 14.20 a les 15.00 hores, que potser no era el més idoni per a una zona rural com aquesta”, van explicar. Des del consistori van insistir que en el seu moment van sol·licitar el servei al considerar que podia afavorir la ciutadania. “Vam creure que podia ser una oportunitat, encara que no ha estat així per les casuístiques del municipi, com molts altres de la comarca”, van explicar.

Des de la conselleria d’Economia i Hisenda van apuntar que la renúncia de Clariana de Cardener no és un cas aïllat i a Lleida també s’ha donat de baixa del servei el municipi de la Granyanella, a la comarca de la Segarra. “El fenomen del nul ús en municipis molt dispersos ha estat un senyal que, malgrat la bona acollida general, el plantejament no encaixa en tots els contextos locals”, van assenyalar.

A tot Catalunya, quaranta-tres municipis han renunciat durant aquest període al servei de banca mòbil, i en setze municipis no s’ha registrat ni una sola persona usuària des de la implantació, van explicar les mateixes fonts.

En tres mesos de funcionament a Lleida, des del 2 de desembre, el nombre de municipis en els quals opera aquest servei per evitar l’exclusió financera del món rural va passar de 114 a 134 municipis, segons confirmen les dades de CaixaBank, el banc que l’ofereix. Són el 58% de la demarcació i sumen 46.400 veïns.