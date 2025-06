Centenari de Josep M. Miró Rosinach, ‘el pintor de la Segarra’

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

El Grup de Recerques de les Terres de Ponent (GRTP) commemora el centenari del naixement de Josep M. Miró Rosinach (1925-2007), conegut pels crítics d’art com el pintor de la Segarra. Un dels primers actes, que va tenir lloc el 22 de juny passat, va consistir en la inauguració oficial d’una placa de record a casa seua a Maldà, situada al carrer Jesús, a peu de carretera, per part del GRTP i l’ajuntament. El president del GRTP, Miquel Torres, va posar en relleu la figura de Josep M. Miró com un “reconegut artista i intel·lectual amb destacades aportacions científiques en estudis medievals”. Torres va explicar que Josep M. Miró Rosinach va ser un “reconegut pintor entre els anys 50 i 60 del segle XX amb exposicions a Alemanya i influït per les noves tendències europees juntament amb artistes del territori com Lluís Trepat i Jaume Minguell”. “En plena efervescència artística, es va casar i va canviar de feina per convertir-se en director artístic de la discogràfica Belter. Allà va establir contacte amb molts cantants de l’època i paral·lelament va treballar com a fotògraf freelance per al Museu d’Arqueologia de Barcelona on va establir amistat amb científics pioners”, de reconeixement internacional. Segons Torres, “aquesta última etapa el va dotar de coneixements per escriure el llibre Esteles funeràries discoidals de la Segarra el 1986 amb el qual va participar en congressos internacionals i va ser reconegut per diferents articles que va escriure sobre rituals, esteles i el món funerari a les Terres de Lleida”. També va ser un dels grans autors del volum 24 de Catalunya Romànica de l’Enciclopèdia Catalana el 1997.

La inauguració oficial de la placa a casa seua a Maldà, que ja havia estat instal·lada en l’anterior mandat amb Paco Ermengol com a regidor de Cultura, es va completar amb una xarrada al local social sobre l’imaginari medieval de l’homenatjat a càrrec de Miquel Torres i la viuda de Josep M. Miró, Josefina Magriñà.

Prèviament, el dijous 19 de juny, va tenir lloc una conferència sobre les excavacions de fa 43 anys a Sant Joan de Maldanell impulsades pels Amics de Maldà a càrrec de Joan-Ramon González, arqueòleg i membre del GRTP. Precisament, aquell va ser el primer jaciment que va excavar després de sortir de la universitat i allà el GRTP va establir el seu primer contacte amb Josep M. Miró Rosinach. Torres també va destacar que “els primers actes del centenari s’han emmarcat en la setmana cultural de Sant Joan de Maldà, que van iniciar als anys 80 els Amics de Maldà i que malgrat la seua desaparició a començaments dels 2000, el poble ha mantingut”.

El centenari dedicat a Josep M. Miró Rosinach continuarà fins al novembre d’aquest 2025. El 6 de juliol vinent s’inaugurarà una exposició al castell de Concabella dedicada als monotips, una tècnica artística que l’homenatjat va utilitzar molt durant els anys 60. També tindrà lloc, amb data encara per determinar, una visita al museu de les esteles discoidals funeràries de Preixana que es completarà amb una xarrada sobre el tema. També es visitarà patrimoni local del municipi. Finalment, es presentarà el llibre Somnis, escrit per Josep Maria Turell i il·lustrat amb dibuixos de Josep M. Miró Rosinach. Segons assenyala Torres, “és un centenari obert que encara pot incloure més actes”.