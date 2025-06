Polèmica als Agents Rurals pel pagament d'hores extres per capturar conills

Publicat per acn / redacció Creat: Actualitzat:

Membres dels agents rurals han denunciat tracte discriminatori del departament d’Interior en l’execució del pla de xoc contra la plaga de conills que afecta el pla de Lleida. Consideren que el Grup Especial de Captura és insuficient amb només 6 agents a Lleida i això els ha repercutit en un “esforç” afegit per fer batudes nocturnes per caçar els animals. Fonts dels afectats al cos diuen que mentre els agents del Grup Especial reben una remuneració extra per fer aquesta tasca, els altres s’han quedat sense cobrar les hores extra generades. Des d'Unió de Pagesos lamenten que fins ara hi havia "coordinació" per capturar conills i ara no poden participar-hi. El cos nega tracte discriminatori en el pla de xoc i que no hi hagi col·laboració amb el sector agrícola.

Durant els mesos de març i abril el departament d’Interior va posar en marxa un dispositiu extraordinari per tal d’intensificar els treballs de control de la sobrepoblació de conills a la zona d’emergència cinegètica de Ponent. La lluita contra la plaga de conills era precisament el primer punt de l’acord que van signar la Pagesia Catalana i el Govern al febrer i a partir del qual es van desconvocar les protestes previstes en el marc del primer aniversari del 6-F. El cost del dispositiu aniria a càrrec del Departament d’Agricultura.

A partir d’aquí, agents rurals de Lleida van fer un seguit de batudes nocturnes que van finalitzar amb la captura de més de 15.000 exemplars en dos mesos. Segons el protocol intern dels Agents Rurals, en aquestes batudes hi participaven com a mínim un agent rural membre del Grup Especial de Captura d’Animals (GECA), un agent rural base, un pagès de la zona i un o dos caçadors locals.

El malestar de part del cos arriba un cop finalitzats els serveis, quan asseguren que la Direcció General dels Agents Rurals, depenent del Departament d’Interior, ha desestimat el pagament de les hores extra generades per part dels agents rurals base. En canvi, segons les mateixes fonts del cos, sí que ha pagat les hores extraordinàries als agents rurals que pertanyen al GECA. Per tot plegat, ho veuen com un “tracte discriminatori” cap a uns treballadors que està generant “ampolles” a l’Àrea Regional a Lleida i que ha provocat que les futures col·laboracions amb la pagesia hagin quedat en “entredit”. Des de CCOO, amb representació al cos, també s’ha posat de manifest que aquestes “discriminacions” no tenen cabuda a l’Administració i per això demanen explicacions al Govern.

Precisament en l’incendi agrícola que hi va haver la setmana passada a Granyena de Segarra van aflorar aquests problemes per comptar amb col·laboració amb pagesos de la zona, ja que els equips de prevenció i extinció van tenir dificultats per comptar amb la col·laboració del sector agrari per lluitar contra el foc. Segons fonts dels Agents Rurals, aquest fet denota també el malestar del sector que fins fa poc “no tenia cap problema en treure els tractors i col·laborar amb els Bombers per extingir els incendis”.

La Direcció General d’Agents Rurals ha negat tracte discriminatori en el pla de xoc contra la plaga de conills a les comarques de Ponent. Ha apuntat que les hores extres només es paguen als agents del Grup Especial, que són els que “tenen mitjans i formació” per fer aquesta tasca “complexa i perillosa”, i que la resta d'agents que hi participen però no formen part del grup poden recuperar les hores. Alhora, el cos desmenteix que no hi hagi col·laboració amb el sector agrícola.

Crit d’alerta d’Unió de Pagesos

El coordinador territorial d’Unió de Pagesos a Lleida, Néstor Serra, ha remarcat que no es poden fer les lleis des de Barcelona per solucionar problemàtiques com la de la sobrepoblació de conills perquè estan fetes amb “pensaments urbanites”. Serra ha lamentat que fins ara hi havia “coordinació” amb els agents rurals per capturar conills i ara es troben que amb la finalització del Pla de xoc, les batudes les fan treballadors de Forestal Catalana, que van per lliure i els pagesos no poden participar per indicar on és la concentració més gran de conills a les finques.

Serra també s’ha referit al malestar que es va posar de manifest entre pagesos i Administració a l’incendi de Granyena de Segarra i ha lamentat que fos precisament la consellera Núria Parlon qui qüestionés la implicació dels pagesos per ajudar a apagar el foc. En aquest sentit, ha assegurat que el sector sempre estarà a disposició dels Bombers, i més quan el que s’està cremant són camps de cultiu.

La Direcció General d’Agents Rurals nega que la col·laboració amb el sector agrícola estigui en entredit per aquesta situació i vol posar en valor la bona entesa amb la pagesia. El Departament d'Interior replica aquestes declaracions de Serra i remarca que la pròpia consellera va enviar una carta a la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos el 27 de juny en la qual agraïa profundament la seva "implicació, esforç i determinació davant els incendis" que en les últimes hores havien afectat greument diverses zones del territori, especialment a Cervera, Granyanella, Granyena de Segarra, la Curullada i Fonolleres.