Macrooperació en grow shops de Lleida: 28 denúncies, un detingut i 79 plantes de marihuana confiscades

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Un ampli dispositiu d'inspecció a establiments de venda de productes per al cultiu de cànnabis i relacionats amb el cannabidiol (CBD) de la demarcació de Lleida s'ha saldat amb 28 denúncies per infraccions administratives, un detingut per un suposat delicte contra la salut pública i 79 plantes de marihuana confiscades. Uns 45 agents de la Guàrdia Civil van participar el 20 de juny en el control de quinze 'grow shops' dels municipis de Lleida, Torrefarrera, Balaguer, Tàrrega, Bossòst, Les i la Seu d'Urgell amb l'objectiu de verificar la legalitat de la venda dels seus productes, segons informa l'institut armat en un comunicat. Durant les inspeccions, els agents van identificar quinze persones.

La Guàrdia Civil subratlla que el CBD, conegut com a marihuana legal, no té efectes psicoactius. La substància es permet a l'Estat sempre que s'obtingui del cànem --varietat de la planta cànnabis sativa-- i tingui un contingut del component psicoactiu THC que no superi el percentatge permès i, per tant, no entri dins la classificació de substància estupefaent.

L'institut armat recorda que la venda de productes amb CBD només està autoritzada si s'etiqueta correctament, sense incloure afirmacions terapèutiques, i si es registren segons la seva categoria: cosmètic, aromàtic o de col·lecció. A més, els olis o preparats amb CBD destinats a ús humà no estan autoritzats avui en dia per a la seva venda alimentària i només poden comercialitzar-se per a ús extern.

Durant les inspeccions els agents van formular una denúncia per contraban, tres per seguretat ciutadana, quatre per sanitat vegetal, dotze per infracció en la normativa de protecció de dades dels sistemes de videovigilància i vuit per irregularitats en la venda de llavors i productes fitosanitaris. També van confiscar 79 plantes de marihuana i van investigar una persona per un suposat delicte contra la salut pública.