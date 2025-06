Reglament de control de gats de carrer

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Tàrrega impulsa la creació del primer pla de control i gestió ètica de colònies felines urbanes per estabilitzar la població de gats ferals. Entre altres accions, s’elaborarà un cens felí en què entitats i ciutadania podran informar de l’existència d’una colònia i es fomentarà l’esterilització de gats de carrer per evitar un creixement descontrolat. El text marca com a reptes millorar la qualitat i l’esperança de vida dels animals; reduir els abandons i augmentar les adopcions; minimitzar la dimensió poblacional; i reduir o eliminar els possibles problemes derivats de la seua presència, com la vocalització característica de les femelles en zel, les conductes de marcatge i comportament agressiu dels mascles o la brutícia a l’entorn.Per a això, l’ajuntament considera imprescindible la col·laboració i la complicitat de les associacions locals per a la defensa dels animals, protectores d’animals, clíniques veterinàries, Policia Local i ciutadania en general. El projecte també contempla la creació de les figures encarregades de cuidar els gats o capturar-los per a l’esterilització, així com la descripció de les condicions d’higiene, manteniment i alimentació que hauran de tenir les colònies felines urbanes registrades. La regidora de Serveis Municipals i Medi Ambient, Laia Recasens, va explicar que “en cinc anys tenim la voluntat de poder tenir controlades totes les colònies de gats ferals del municipi amb el màxim nombre d’animals esterilitzats amb el mètode CER (Captura-Esterilització-Retorn)”. A més, va recordar “l’obligatorietat de censar els gats domèstics amb xips”.L’any 2021 Tàrrega va posar en marxa la gatera municipal a l’antic escorxador per allotjar de forma temporal els felins perduts, abandonats o malferits que es recullen al carrer mentre requereixen atenció veterinària i esperen ser donats en adopció. A finals del 2024, es va portar a terme una campanya d’esterilització de gats ferals al costat del riu Ondara (onze), al polígon de Llevant (quaranta) i als pobles d’Altet, Claravalls i Santa Maria de Montmagastrell (quaranta).

El consistori va centrar aquesta actuació a les colònies en què es van detectar exemplars amb un estat de salut més precari i, a partir d’ara, es vol ampliar les zones d’influència amb el nou protocol.