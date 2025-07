Agents Rurals mantenen les feines per acabar d'acotar l'afectació de l'incendi de Torrefeta i evitar possibles represes

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

El cos d'Agents Rurals continua treballant a la zona afectada per l'incendi de Torrefeta i Florejacs (Segarra) per acabar de delimitar la zona afectada per les flames i verificar l'evolució del foc per evitar possibles represes. Per fer-ho, utilitzen helicòpters i drons, a més d'unitats a peu que recorren els 94 quilòmetres de longitud que fa el perímetre.

El foc ha afectat unes 6.000 hectàrees, segons dades provisionals, i la ràpida velocitat de propagació, que va arribar als 28 quilòmetres per hora, va fer que entre el paisatge cremat hagin quedat arbres que pràcticament no han quedat afectats. La superfície definitiva afectada per les flames es coneixerà un cop l'incendi s'hagi extingit.

Davant d'un incendi, una de les feines principals del cos d'Agents Rurals és la de determinar l'abast d'afectació de les flames. El primer pas és determinar el punt d'origen del foc per poder protegir la zona i començar a investigar-ne les causes, així com per poder-ne fer l'evolució i preveure afectacions en el medi natural, patrimoni cultural i altres elements que "cal protegir", ha explicat el sotsinspector i cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa d'Agents Rurals, Jordi Pasalaigua.

Aquestes feines es fan quan el foc està actiu i es mantenen un cop controlat, ja que la millora de les condicions permet als agents apropar-se in situ al lloc a fer les comprovacions corresponents i a acabar d'acotar el perímetre del foc.

També utilitzen mitjans aeris, com ara helicòpters i drons, que permeten als tècnics rebre informació en temps real. Aquestes imatges els ajuda a perfilar la zona afectada i, posteriorment, les comparen amb imatges satèl·lit, ha indicat Miquel Àngel Álvarez, tècnic de la Unitat de Sistemes d'Informació Geogràfica d'Agents Rurals.