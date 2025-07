El mapa de severitat de l'incendi de la Segarra mostra 53,89 km² cremats

L'equip HUA Earth Observation del Departament de Geografia de la Universitat Harokopio d'Atenes ha publicat un detallat mapa de severitat de l'incendi de la Segarra del passat 1 de juliol de 2025. Segons l'anàlisi realitzada mitjançant imatges del satèl·lit Sentinel-2 del programa Copernicus, el foc va arrasar un total de 53,89 quilòmetres quadrats de terreny, principalment zones no irrigades i amb baixa densitat d'arbres.

L'incendi, que es va iniciar el dimarts 1 de juliol en plena onada de calor, va avançar a una velocitat estimada de 28 quilòmetres per hora impulsat per les altes temperatures estivals i els forts vents. En l'incendi hi van morir dues persones que intentaven fugir de l'incendi i va obligar a mobilitzar uns 500 bombers, dos dels quals van resultar ferits durant les tasques d'extinció. Finalment, una tempesta amb pluja va ajudar a controlar la situació, segons van informar els serveis d'emergència.

Anàlisi de la severitat de l'incendi

L'avaluació realitzada pels experts grecs revela que un 37,40% de la zona cremada (20,16 km²) presenta una severitat de crema de moderada a alta, mentre que un 53,47% (28,82 km²) mostra una severitat de moderada a baixa. Només un 0,04% de l'àrea afectada (0,021 km²) presenta una severitat de crema alta, el que indica que la major part del terreny no ha patit danys irreversibles.

Tipus de terreny afectat

Segons les dades del CORINE Land Cover 2018 del Servei de Monitoratge Terrestre de Copernicus, el 87,01% de la superfície cremada correspon a terrenys no irrigats (46,9 km²). A més, d'acord amb les dades del Tree Density Cover 2018, el 93,76% de l'àrea afectada (50,53 km²) estava coberta per arbres amb una densitat molt baixa, d'entre el 0 i el 10%.

Metodologia utilitzada per l'avaluació

L'equip d'investigadors ha basat la seva anàlisi en el diferencial de l'Índex de Relació de Crema Normalitzat (NBR) i en el derivat Índex de Relació de Crema Relativitzat (RBR), utilitzant imatges de Sentinel-2C L2A obtingudes abans i després de l'incendi. Concretament, van comparar imatges del 23 de juny de 2025 (pre-incendi) amb les captades el 3 de juliol de 2025 (post-incendi), permetent així una avaluació precisa de l'abast i la intensitat dels danys causats pel foc.