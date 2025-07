De casa del conserge a aules per a formació

Publicat per Marc Codinas Periodista Creat: Actualitzat:

El cicle formatiu de neu de l’institut del Pont de Suert, que prepara guies en medi natural i tècnics per treballar en estacions d’esquí, disposarà de noves aules a partir del curs 2026-2027. Els alumnes es veuen ara obligats a cursar algunes assignatures en aules de Primària de l’escola de la capital de l’Alta Ribagorça, davant la falta d’espai a l’institut. Aquesta situació, encara que resolta amb accés independent i classes ben equipades, no és la ideal per al desenvolupament de l’especialització. La recent jubilació del conserge del centre ha deixat lliure l’habitatge annex a l’institut, la qual cosa ha permès que la Generalitat planifiqui obres d’adequació per transformar aquest espai en aules específiques per al cicle formatiu de neu. L’objectiu és que aquestes noves instal·lacions estiguin llestes per al seu ús en el curs 2026-2027.

L’alcaldessa del Pont de Suert, Iolanda Carme Ferran, va explicar que “estem molt satisfets amb l’acord amb la Generalitat, ja que malgrat que les aules utilitzades per al cicle disposen d’un accés independent, el fet que es disposi d’un espai dedicat millorarà la qualitat educativa del centre”.

L’actuació s’emmarca en un conveni entre el departament d’Educació i Formació Professional i l’ajuntament del Pont de Suert, dins dels acords per a la construcció, reforma, ampliació i millora d’equipaments educatius, que busquen donar resposta a les necessitats d’escolarització a centres de tot Catalunya.

La previsió d’aquestes inversions ha estat anunciada en una recent resposta parlamentària sobre la planificació educativa dels propers mesos, en què el Govern preveu destinar 33 milions d’euros.